Народные приметы на 4 сентября. Что категорически запрещено делать в день Агафона Огуменника, чтобы...

Народные приметы на 4 сентября. Что категорически запрещено делать в день Агафона Огуменника, чтобы зло не вернулось сторицей4 сентября 2023 года проходит народный праздник Агафон Огуменник.В этот день старались задобрить домовых и дворовых духов. Женщины пекли пироги и оставляли их в овине, на конюшне, в бане, на чердаке, за печкой, чтобы духи подкрепились и в дальнейшем не вредили хозяевам.Что можно делать в день Агафона Огуменника?На Агафона важно совершить как можно больше добрых дел, тогда они вернутся обратно в трехкратном размере.Важно хорошо потрудиться, тогда можно было рассчитывать на благосклонность судьбы.Доброту нужно проявить и в отношении домовых, и дворовых духов. Специально для них женщины пекли пироги и оставляли их на конюшне, в бане, на чердаке, за печкой, чтобы духи приняли угощение и не вредили хозяевам.Что нельзя делать в день Агафона Огуменника?4 сентября нельзя делать друг другу подарки, даже если на эту дату выпало какое-то важное и значительное торжество.Нельзя в день Агафона Огуменника ходить в лес.Нельзя в этот день кому-либо отказывать в просьбах, а также замышлять зло, поскольку злодеяния вернутся сторицей.Народные приметы на 4 сентября 2023 годаЯсный день — хорошая погода продлится четыре недели.Туман утром быстро рассеивается — к продолжительной хорошей погоде.Много орехов уродилось, но мало грибов — зима окажется суровой, с обилием снега.Паутина летит на большой высоте — зима предстоит холодная.Филин рядом с домом ухает — нужно быть осторожными, где-то рядом бродит леший.В этот день, по приметам, часто дует ветер.Холодный дождь — клёва рыбы не будет.Фото pxfuel.com