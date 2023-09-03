По прогнозам синоптиков во Владимирской области ожидается комфортная погода В понедельник, 4...

По прогнозам синоптиков во Владимирской области ожидается комфортная погодаВ понедельник, 4 сентября 2023 года, погода во Владимирской области будет облачная, без осадков.Температура воздуха днем до +21°C. Ночью столбик термометра опустится до +12°C.Ветер северный 2м/с.Атмосферное давление 751 - 752 мм ртутного столбаНародный прогнозВ этот день почитается память святого Агафоника. В народе день имел название Агафона Огуменника. Связан он был с поверием в леших – считали, что леший «потешается» со снопами. В старину заметили, если облака редкие, то утро следующего дня будет ясным и холодным.Фото freepik