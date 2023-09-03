Забавный ролик с пушистым красавцем покоряет YouTube. Мастера вызывали?

Забавный ролик с пушистым красавцем покоряет YouTube. Мастера вызывали?Кажется, на рынке труда появился интересный кандидат на должность ремонтника. И не спрашивайте, кто в доме хозяин. Однозначно, кот. С таким специалистом не страшны любые беды.В Сети появилось видео, на котором усатый питомец притворился электриком. Усевшись на холодильник, хвостатый домосед решил проверить лампочку. И у него получилось! Когда пушистик поднялся на задние лапки и прикоснулся к цели, загорелся свет.Смешной кот развеселил пользователей YouTube. "Сколько кошек нужно, чтобы сменить лампочку? Судя по всему, одна", "Простите, сэр, но у вас есть лицензия электрика?" — пошутили в комментариях к видео.