Собственникам квартир во Владимирской области рассказали, как правильно сменить управляющую...

Собственникам квартир во Владимирской области рассказали, как правильно сменить управляющую компанию в 2023 годуЖилищный кодекс предоставляет собственникам возможность отказаться от договора с текущей УК и принять решение о выборе другой организации или изменить способ управления домом, если так решило общее собрание собственников.Если в вашем доме появилась управляющая компания, за которую никто не голосовал и не подписывал договор с ней, то процедура не будет принципиально отличаться. Чтобы сменить УК, нужно будет проделать те же шаги. Но параллельно вы можете постараться привлечь недобросовестную организацию к ответственности.Для этого вам нужно будет доказать, что был нарушен закон. Подготовьте жалобы в жилищную инспекцию и прокуратуру, требуйте признания поддельного протокола недействительным через суд.Принять решение о смене управляющей компании из‑за нарушений с её стороны можно в любой момент. Но нужно учесть, что иногда проще поберечь свои ресурсы и, наоборот, дождаться момента истечения срока действия договора с УК. Например, если до этого остаётся несколько месяцев, то лучше подождать. Но не забудьте, что, если срок действия договора с УК истёк, но вы не заявили о прекращении договора с ней, он будет считаться продлённым на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены ранее.Также вы можете расторгнуть договор управления по истечении каждого последующего года со дня его заключения, если общее собрание жильцов решит выбрать новую УК. Эта процедура проводится, если вы не сами выбрали свою компанию, а она была назначена с помощью открытого конкурса. Он чаще всего проводится в отношении новостроек, так как собственников ещё мало, а домом нужно управлять уже сейчас.Фото freepik