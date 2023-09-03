В городе Докучаевске появится улица Владимирская
В честь дружбы с Владимирской областью в городе...
В городе Докучаевске появится улица Владимирская
В честь дружбы с Владимирской областью в городе Докучаевске появится улица Владимирская. Решение было поддержано народным голосованием, сообщил глава администрации подшефного города Александр Качанов.
Жителям Докучаевска предложили три варианта: посвятить 33 региону сквер, переулок или улицу. Большинство голосов- 65 процентов было отдано за переименование улицы Октябрьская в улицу Владимирская.