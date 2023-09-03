В каких случаях владимирские работодатели обязаны выплатить компенсацию работникам? Если...

В каких случаях владимирские работодатели обязаны выплатить компенсацию работникам?Если работодатель перечисляет зарплату или другие выплаты с задержкой, то он обязан выплатить компенсацию. При этом не имеет значения, по чьей вине зарплата была не выплачена вовремя, сообщается на портале налог.руКомпенсация считается за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты, по специальной формуле: 1/150 ключевой ставки ЦБ х сумму долга х количество дней просрочки.Сумма компенсации может быть и больше, чем 1/150 от ключевой ставки ЦБ, если это прописано в определенных документах. Если работодатель отказывается выплачивать компенсацию, то ему может грозить штраф.Фото freepik.com