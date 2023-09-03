В Киржачском районе Владимирской области будут производить мороженое В Киржачском районе...

В Киржачском районе Владимирской области будут производить мороженоеВ Киржачском районе Владимирской области будет производиться линейка кисло-молочных продуктов из более чем 20-ти наименований, в которую также входит и мороженое. И появится новый бренд - «Киржачское мороженое». Об этом сообщает пресс-служба администрации Киржачского района Владимирской области."Общий объем инвестиций в проект составит 4 миллиарда рублей. Будет создано не менее 800 рабочих мест, предприятие планирует производить 20 тысяч тонн мороженого в год под брендом «Киржачское молоко»", - рассказали в администрации.Молоко и ягоды для производства будут поставлять в том числе киржачские сельхоз предприятия, что благотворно скажется как на экономике района, так и на качестве продукта.Объем налоговых отчислений к 2034 году превысит 3 миллиарда рублей.Реализация такого масштабного и перспективного проекта стала возможна благодаря инициативе губернатора Владимирской области Александра Авдеева по созданию в нашем районе особой экономической зоны.Фото pxfuel.com