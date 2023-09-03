Он успел распространиться на площадь 10 квадратных метра. Трава и кустарники полыхали рядом с деревней Чистуха муниципального образования Второвское, сообщили в Россоюзспасе Владимирской

Он успел распространиться на площадь 10 квадратных метра. Трава и кустарники полыхали рядом с деревней Чистуха муниципального образования Второвское, сообщили в Россоюзспасе Владимирской области. Сообщение спасателям поступило 2 сентября в 14:41. Тушить пожар отправились 3 человека и одна машина, а также пожарные отдельного поста №3 поселка Мирный. Огонь удалось оперативно ликвидировать причина возгорания не называется.