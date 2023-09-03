По предварительной версии водитель не справился с управлением
3 сентября, в Собинском районе, рядом с деревней Арбузово произошла авария. По предварительным данным, легковой автомобиль 38-летнего мужчины вылетел с трассы и перевернулся. Водитель скончался на месте, также травмы получила 18-летняя пассажирка, ее доставили в больницу.
На место происшествия прибыли спасатели первой дежурной смены аварийно-спасательной службы и достали погибшего из деформированного автомобиля с помощью гидравлического оборудования.
По факту случившегося проводится проверка.