Владимирская область приняла у себя четвертый этап Чемпионата России по ралли-рейдам. Баха Князь...

Владимирская область приняла у себя четвертый этап Чемпионата России по ралли-рейдам.Баха "Князь Владимир" в Юрьев-Польский районе собрала два десятка экипажей из разных регионов страны.Все вместе они намотали 450 километров пробега. В основном гонка проходила по полям. Трасса состояла из семи коротких по меркам внедорожных ралли скоростных участков, Машины и сходили с дистанции, и выходили из строя. Но, пожалуй, самой зрелищной локацией стал брод реки Сега, проходя который гоночные болиды поднимали стены воды. Победителем гонки в абсолютном зачете стал экипаж из Питера.