Алла Пугачева старается выглядеть ухоженно и следит за своим здоровьем.

Алла Пугачева старается выглядеть ухоженно и следит за своим здоровьем.В последние годы певица сильно похудела, пересмотрела свой стиль и, по слухам, пережила пару пластических операций. Правда, про изменения в лице и теле она предпочитает не говорить, как и про здоровье.На фотографиях, которые появляются в социальных сетях друзей Аллы Пугачевой и ее мужа-иноагента, в моложавой женщине порой трудно узнать 74-летнюю пенсионерку. Конечно, фильтры и ракурс творят чудеса.Однако на снимках других людей, которые не пекутся об имидже Примадонны так, как близкие, можно разглядеть серьезные возрастные изменения. На этот раз в невыгодном свете Аллу Пугачеву выставила латвийская журналистка, которая похвасталась интервью со звездой, ее супругом-иноагентом и Лаймой Вайкуле в запрещенной социальной сети с картинками.На снимке, который опубликовала женщина, на лице артистки заметны глубоки морщины и странная припухлось под глазами. Вид Пугачевой вызвал шок у пользователей Сети, которые привыкли к отфотошопленным кадрам."И …никакие подтяжки не спасают, только здоровью вредят", "Старая и больная бабка", "Как ни крути, а все равно 74", – написали под фото Примадонны в.