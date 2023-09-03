Бюст генерал-лейтенанта Романа Кутузова находится на новом сквере рядом с домом №53 на проспекте Ленина. Об этом сообщил Дмитрий Наумов в соцсетях. Роман родился 16 февраля 1969 года во

Бюст генерал-лейтенанта Романа Кутузова находится на новом сквере рядом с домом №53 на проспекте Ленина. Об этом сообщил Дмитрий Наумов в соцсетях. Роман родился 16 февраля 1969 года во Владимире. Учился в Рязанскои высшем военном командном училище связи имени М. В. Захарова, окончил Военную академию связи, служил в Воздушно-десантных войсках. В 2022 году Роман был