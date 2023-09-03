В лесах Владимирской области начался грибной сезон и уже есть грибники, которые не смогли найти дорогу домой.

Пожилую любительницу «тихой охоты»удалось найти всего через полтора часа.Статистика показывает, что чаще всего в лесу теряются пенсионеры. И недоверие происшествие не стало исключением. Пенсионерка пошла в лес за грибами и не смогла найти дорогу домой.Как сообщает пресс-служба РОССОЮЗСПАСа Владимирской области, 2 сентября в 11:04 поступило сообщение о пропаже пенсионерки, 1967 года рождения, в Камешковском районе."По полученным данным она ушла в лес в районе 17 километра федеральной трассы М-7 «Волга» между деревней Новая Быковка и поворотом на деревню Давыдово. К поиску привлекались спасатели АСФ в составе трех человек и одна единица техники" - сообщает ведомство.Поиски были завершены всего через полтора часа.