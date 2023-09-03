Признаюсь честно, от книги Водолаз Коновалов и его космос Ксении Полозовой у меня были завышенные ожидания.

Признаюсь честно, от книги "Водолаз Коновалов и его космос" Ксении Полозовой у меня были завышенные ожидания.Современная русская проза, исполненная в жанре магического реализма и снабженная, вдобавок ко всему, закрученным сюжетом — каждый фактор по отдельности уже заставил бы меня присмотреться к роману, тут же они сошлись вместе.Не буду томить до конца рецензии, мои ожидания, пусть даже и завышенные, оправдались полностью. Книга определенно стоит того, чтобы ее прочитать. Она оставляет очень приятное послевкусие, да и во время самого чтения создает какую-то очень интимную атмосферу, словно вы с автором говорите тет-а-тет на очень личные, понятные лишь вам двоим, темы.Поскольку итоги уже подведены, вернемся к началу, к самой книге. На первых страницах нас встречает герой, словно перенесшийся сюда из начал всех романов Мишеля Уэльбека (для меня это также несомненный плюс). Итак, едва расставшийся с молодостью мужчина, лишившийся смысла жизни, сил для продолжения какой-либо осмысленной детальности, безучастно смотрит на самого себя со стороны, медленно погружаясь все глубже и глубже в пучину апатии.Обычно после таких пассажей ставят запятую, после которой пишут "чтобы". Но будем откровенны, тонущий после кораблекрушения моряк идет ко дну не для того, чтобы переждать на глубине волнение моря или, нащупав ногами дно, от него оттолкнутся. Он тонет просто потому, что нет на свете больше ни одной силы, которая бы переборола ту, что тянет его вниз.И если в книгах, исполненных в жанре реализма, читатель наблюдает, как ему думается, за попытками такого человека спастись, а на самом деле – за бессмысленным бултыханием и агонией, то магический реализм оставляет герою некоторый шанс на счастлив исход.Вот и наш Юрий Коновалов в момент, когда водолазом он уже быть перестал, а космонавтом, в общем-то, никогда и не пытался, вдруг обнаруживает себя в тот особом состоянии, когда привычная жизнь и знакомый скучный мир вдруг начинает колебаться. Вместе с этими колебаниями меняется и само повествование — магический реализм разрастается до уровня притчи, чтобы затем притвориться скучной реальностью и вновь засверкать магией. Наблюдать за тем, как эти метаморфозы устроены, в том числе и чисто стилистически — одно удовольствие.