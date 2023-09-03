Юлия Рутберг уехала на гастроли, а в это время неизвестные обчистили ее квартиру в Москве на Смоленской-Сенной площади.

Юлия Рутберг уехала на гастроли, а в это время неизвестные обчистили ее квартиру в Москве на Смоленской-Сенной площади.Стало известно, что злоумышленники взломали замок и вынесли из дома около трех миллионов рублей наличных. Судя по всему, грабители знали, что 58-летней актрисы не будет дома, а также что дома хранится значительная сумма.Напомним, Юлия Рутберг стала известна зрителям после работы в проектах "Не родись красивой", "Виола Тараканова", "Фаталисты", "Диверсанты" и других. Путь к успеху у актрисы был непростым. Она начала сниматься в 1988 году, но большую роль получила только спустя 10 лет в картине "Мужской характер, или Танго над пропастью".В личной жизни Юлия Рутберг успела также хлебнуть горя. Первый супруг артистки уехал в США почти сразу после распада Советского Союза. Музыкант Алексай Кортнев, с которым актриса жила почти 10 лет, на ней так и не женился. Еще одни длительные отношения – с актером Анатолием Лобоцким – также закончились расставанием. Единственный сын от первого брака уехал к отцу в Америку.Кстати, несколько лет назад Юлия Рутберг также лишилась крупной суммы. Три миллиона рублей у нее взял риелтор Виталий Подольский. В итоге долг он отдавать не захотел и перестал отвечать на звонки. Актриса подала в суд и выиграла дело, однако приставам пришлось накладывать арест на имущество риелтора, который так и не объявился.