Жильцам аварийного дома в деревне Волковойно Владимирской области предоставлено благоустроенное...

Жильцам аварийного дома в деревне Волковойно Владимирской области предоставлено благоустроенное жильеПрокуратурой Камешковского района проведена проверка соблюдения жилищного законодательства.В деревне Волковойно Владимирской области многоквартирный жилой дом №219 ещё в 2016 году признан аварийным и подлежащим сносу. Срок расселения истёк 31 декабря 2019 года.Как сообщают в областной прокуратуре, техническое состояние конструкций здания оценивалось как недопустимое и аварийное. Износ составлял 72 % и ремонт был нецелесообразен.Несмотря на истечение сроков, до расселен не был.По результатам проверки прокурор обратился в суд с требованием к администрации Второвского сельского поселения устранить допущенные нарушения.Требования прокурора судом удовлетворены, решение исполнено. Жители деревни получили новое жилье.Фото freepik.com