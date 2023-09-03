Жильцам аварийного дома в деревне Волковойно Владимирской области предоставлено благоустроенное...
Жильцам аварийного дома в деревне Волковойно Владимирской области предоставлено благоустроенное жилье
Прокуратурой Камешковского района проведена проверка соблюдения жилищного законодательства.
В деревне Волковойно Владимирской области многоквартирный жилой дом №219 ещё в 2016 году признан аварийным и подлежащим сносу. Срок расселения истёк 31 декабря 2019 года.
Как сообщают в областной прокуратуре, техническое состояние конструкций здания оценивалось как недопустимое и аварийное. Износ составлял 72 % и ремонт был нецелесообразен.
Несмотря на истечение сроков, до расселен не был.
По результатам проверки прокурор обратился в суд с требованием к администрации Второвского сельского поселения устранить допущенные нарушения.
Требования прокурора судом удовлетворены, решение исполнено. Жители деревни получили новое жилье.
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