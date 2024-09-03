Пожар и потоп – на улице Разина сегодня случились сразу несколько происшествий, причем взаимосвязанных. Сначала загорелся старый заброшенный дом, а потом из люка забил настоящий фонтан,

Пожар и потоп – на улице Разина сегодня случились сразу несколько происшествий, причем взаимосвязанных. Сначала загорелся старый заброшенный дом, а потом из люка забил настоящий фонтан, который залил весь перекресток возле банка ВТБ. Как сообщили в МЧС, 3 сентября около шести часов утра на улице Разина загорелся заброшенный деревянный дом №47 и пристройка. Кстати, это