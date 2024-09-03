Премьера самого ожидаемого сериала онлайн-кинотеатра Wink.ru про путь к успеху первой в СССР женской поп-группы «Комбинация» (16+) состоится 6 сентября 2024 года. Главные роли в байопике исполнили

Премьера самого ожидаемого сериала онлайн-кинотеатра Wink.ru про путь к успеху первой в СССР женской поп-группы «Комбинация» (16+) состоится 6 сентября 2024 года. Главные роли в байопике исполнили Елизавета Базыкина, Анастасия Уколова, Никита Кологривый, Даниил Воробьев и Владимир Канухин. Сериал пополнит линейку Wink Originals («‎Слово пацана. Кровь на асфальте»‎, «Фишер», «‎Балет»‎, «Чистые» и другие). История разворачивается