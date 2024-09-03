Еще плюс 15 закладок к предыдущим 49. Сотрудники Владимирского линейного отдела МВД России на транспорте вычислили дополнительные места, где фигурант успел спрятать свертки с наркотиками.

Еще плюс 15 закладок к предыдущим 49. Сотрудники Владимирского линейного отдела МВД России на транспорте вычислили дополнительные места, где фигурант успел спрятать свертки с наркотиками. Напомним, в июле мы рассказывали, что на территории железнодорожного вокзала во Владимире задержали 31-летнего местного жителя. Злоумышленника схватили прямо во время того, как он забирал большую партию наркотиков из тайника.