С сегодняшнего дня новобрачные, поженившиеся во Владимирской области, начнут получать сертификаты на медобследование репродуктивной системы. На такой подарок могут рассчитывать

С сегодняшнего дня новобрачные, поженившиеся во Владимирской области, начнут получать сертификаты на медобследование репродуктивной системы. На такой подарок могут рассчитывать молодожены в возрасте от 18 до 49 лет. Как объяснили в пресс-службе министерства по организации деятельности мировых судей, органов ЗАГС и архивов, с этим сертификатом можно прийти в любую поликлинику и пройти внеочередное бесплатное обследование