Администрации театра Ленком сегодня, 3 октября, пришлось оправдываться перед поклонниками легендарного артиста Николая Караченцова. Людмила Поргина рассказала прессе, что вечер памяти ее покойного супруга отменен. Эксперты встали на сторону вдовы знаменитости.

Администрации театра "Ленком" сегодня, 3 октября, пришлосьоправдываться перед поклонниками легендарного артиста Николая Караченцова. ЛюдмилаПоргина рассказала прессе, что вечер памяти ее покойного супруга отменен. Экспертывстали на сторону вдовы знаменитости.Мероприятие должно было состояться 21 октября. Оно былоприурочено сразу к двум датам – 75-летию Николая Караченцова и годовщине егосмерти. Однако в "Ленкоме" проведение вечера память поставили под вопрос, мол,к этой дате еще не исполнится 40 дней с момента кончины художественногоруководителя театра Марка Анатольевича Захарова.Вдова Караченцова Людмила Поргина описала сложившуюсяситуацию прессе, после чего директору "Ленкома" тоже пришлось пообщаться с журналистами.По словам Марка Варшавера, вечер памяти Караченцова состоится, просто в другойдень, в какой – пока не решено.За многострадальную вдову Николая Караченцова вступился членэкспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме ВадимМанукян. Общественник в беседе с "Дни.ру" принял сторону Людмилы Поргиной."Я понимаю, что траур, понимаю, что какие-то комедиисейчас ставить в репертуар не стоило бы. Но то, что говорит Людмила Поргина,что под предлогом траура хотят отменить юбилейный вечер памяти это вообще странная история. Театр же не закрылся на 40дней. Спектакли идут", – отмечает общественник.По словам эксперта, Людмила Поргина абсолютно правильно поступила, обратившись в СМИ. "В ее адрес говорят немало неприятных вещей, это уже стало общим местом, нопричем тут вечер памяти . На мой взгляд, этот великий артистне заслужил, чтобы совсем через короткое время после смерти вечер в его честьотменяли из-за смерти худрука театра, память о котором я уважаю ничуть неменьше, чем память о Николае Петровиче. Нужно проводить 21 октября этот вечернесмотря ни на что", – сказал Вадим Манукян.