Певицу Анастасию Каменских заметили в необычном положении. Некоторые решили, что на сей раз знаменитость точно беременна.

Певицу Анастасию Каменских заметили в необычном положении. Некоторые решили, что на сей раз знаменитость точно беременна.Не так давно в сети появилось интересное фото, на котором девушка позирует вместе со своим супругом Алексеем Андреевичем Потапенко, более известным как исполнитель "Потап". Собственно, творческий дуэт семейной четы так и называется "Потап и Настя Каменских".На любопытном снимке пара позирует в обнимку на фоне золотистой осенней изгороди. Для теплого семейного фото Алексей выбрал темно-синее пальто, белую футболку и темные штаны. Анастасия же предпочла одеться в холодную осеннюю пору в кремовое двубортное пальто, темно синюю блузку и джинсы.Казалось бы, ничего примечательного тут нет, однако пользователи социальной сети "ВКонтакте" умудрились рассмотреть на животе Каменских поясную темную сумку. Некоторые даже изначально решили, будто бы на поясе у Анастасии вовсе не модный аксессуар. Подписчикам показалось, будто бы девушка прячет в тени верхней одежды заметно округлившийся животик.Многие поспешили высказаться об интересном образе певицы. Часть пользователей посмеялась над собой и своим зрением, а некоторые принялись утверждать, будто бы исполнительница, даже с сумкой на поясе, все равно уже носит под сердцем будущее дитя."Блин у нее там сумка, а мне показался живот)) (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – прим. ред.)", "Неспроста она там – 100% беременна, они ж любят скрывать до того момента, пока живот на лоб не полезет", "Сумка , но вроде и живот есть", "Беременна сто процентов", "Мне тоже привиделся животик," – написали поклонники звездной пары.