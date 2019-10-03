Голливудская красотка Анджелина Джоли вновь взбудоражила публику своими фото. На сей раз, знаменитость появилась обнаженной.

Голливудская красотка Анджелина Джоли вновь взбудоражила публику своими фото. На сей раз, знаменитость появилась обнаженной.Актриса в свои года все равно остается одной из самых эффектных женщин. Критики уже сбились со счету, сколько раз им приходилось отмечать роскошную фигуру звезды американского кинематографа. Кроме того, Джоли отличается изысканным вкусом. На фанатских страницах в социальной сети "Инстаграм" практически постоянно мелькают фотографии, где артистка позирует в элегантных нарядах.Вероятно, именно поэтому издатели французского журнала Madame Figaro решили выбрать Анджелину в качестве модели для обложки октябрьского выпуска. На ней знаменитость позирует, раскованно устроившись в роскошной ванной из белого мрамора. Емкость наполнена подкрашенной водой, поэтому даже несмотря на наготу, рассмотреть все сокровенные места актрисы невозможно.Зато вполне можно оценить аккуратные коленки и знаменитые татуировки звезды "Малефисенты". Кроме того, имидж-мейкеры решили отказаться от вычурного макияжа и невероятных причесок. Вместо этого они уложили роскошную гриву Джоли назад и смочили волосы так, чтобы казалось, будто бы голливудская красотка действительно только что вылезла из-под толщи воды. В макияже визажисты решили сделать акцент на глазах.Разумеется, смелое фото не могло не порадовать поклонников Анджелины. Менее, чем за сутки на странице одного из фан-клубов актрисы снимок набрал почти две тысячи лайков. Пользователи отметили, что с возрастом звезда американского кинематографа выглядит лишь краше. Как оказалось, время не имеет особо власти над красотой Джоли.