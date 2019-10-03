Утечка персональных данных стала поводом для начала внутреннего расследования Сбербанка. Речь идет об учетных записях по кредитным картам как минимум двухсот человек, сообщает пресс-служба крупнейшего российского банка.

Утечка персональных данных стала поводом для начала внутреннего расследования Сбербанка. Речь идет об учетных записях по кредитным картам как минимум двухсот человек, сообщает пресс-служба крупнейшего российского банка.При этом в Сбербанке утверждают, что взломать систему банка извне невозможно: в открытый доступ она могла попасть из-за преступных действий одного из сотрудников. При этом в Сбербанке утверждают, что угрозы для сохранности денег клиентов нет. Представители Сбербанка настаивают на том, что списать деньги с засвеченных карт нельзя без CVV-кодов и подтверждения транзакции смс-паролем.Скандал с базой начался 3 октября 2019 года. Утверждается, что в открытый доступ попали сведения на владельцев 60 миллионов кредитных карт. В настоящее время у Сбербанка остались 18 миллионов действующих карт, так что злоумышленникам утекли и архивные данные. Продавали эту информацию по 5 рублей за запись. Роскомнадзор уже заблокировал сайт, на котором предлагалось получать данные о картах и их обладателях, включая их места работы, прописки, телефоны и паспортные данные. В качестве образца была представлена выдержка из базы на 240 фамилий. Проверка независимых от банка экспертов по этому списку показала, что выложенные на заблокированный сайт данные подлинные.База Сбербанка была разбита на 11 частей по территориальным отделениям Сбербанка.