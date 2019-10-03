Напомним, вчера ученик восьмого класса пришел в свою школу с кухонным топором. Инцидент произошел в 41-й школе Владимира.

. Инцидент произошел в 41-й школе Владимира. После ссоры с одноклассниками, в районе 12-ти часов, дня он сходил домой и вернулся в школу с кухонным топором для отбивки мяса. Достал его из-под куртки и показал одноклассникам. Это произошло практически на глазах у директора, тот забрал опасный предмет и отвел подростка в свой кабинет. Все длилось не более двадцати секунд. Как нам стало известно, подросток состоит на учете в полиции, неоднократно привлекался за воровство. По факту происшествия с ним будут работать органы внутренних дел.Дмитрий Ковригин, директор школы №41 г. Владимир: "Он как-будто бы принес его показать. Он с криками не бегал по школе в попытке что-то сделать, нет. Он спокойно его показал, так же абсолютно спокойно отдал мне этот предмет, и мы уже пошли дальше на беседу ко мне в кабинет. Никакой агрессии с его стороны не было.