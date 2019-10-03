В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) казанский Ак Барс на льду домашней Татнефть-Арены обыграл петербургский СКА со счетом 2:1.

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) казанский "Ак Барс" на льду домашней "Татнефть-Арены" обыграл петербургский СКА со счетом 2:1.У победителей встречи голами отметились Артем Галимов и Эмиль Галимов, забившие на 26-й и 29-й минутах соответственно, а у гостей единожды на 58-й минуте отличился Алексей Бывальцев."Ак Барс" одержал четвертую победу кряду и с 20 очками вышел в лидеры Восточной конференции, а СКА, прервавший серию из трех побед, расположился на второй строчке на Западе, имея в активе на одно очко меньше.В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ казанцы 6 октября на выезде сыграют с минским "Динамо", а петербуржцы днем ранее примут челябинский "Трактор".