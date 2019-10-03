Сегодня во Владимире прошел круглый стол. На повестке дня - обсуждение генерального плана застройки областного центра.

Сегодня во Владимире прошел круглый стол. На повестке дня - обсуждение генерального плана застройки областного центра.У общественников к разработчикам много вопросов.По их мнению, в генпланене учтены интересыжителей Владимира. Например,отсутствуют свободные площадидля строительствашкол. Но больше всего претензий - к зеленым зонам. Так на плане обозначены парки. По мнениюактивистов, их больше не станет. Обратили внимание они и награфические обозначения будущих объектов.По ихмнению, они некорректны. Активисты настроены решительно.Если потребуется, будем добиваться отмены генплана, заявили общественники.Евгений Бирюков, бывший главный архитектор Владимирской области: «Здесь нет перечня объектов зелёного строительства, которые должны появится, есть что-то такое опять общее - в пойме реки Клязьма 142 гектара - что это такое, что там за объекты? В какой степени они удовлетворяют потребности горожан, насколько они соответствуют нормативам? Ничего на эту тему нет».ЕкатеринаТаманова, Максим Котов