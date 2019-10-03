Сегодня во Владимире прошел круглый стол. На повестке дня - обсуждение генерального плана застройки областного центра.
Сегодня во Владимире прошел круглый стол. На повестке дня - обсуждение генерального плана застройки областного центра.
У общественников к разработчикам много вопросов.
По их мнению, в генплане
не учтены интересы
жителей Владимира. Например,
отсутствуют свободные площади
для строительства
школ. Но больше всего претензий - к зеленым зонам. Так на плане обозначены парки. По мнению
активистов, их больше не станет. Обратили внимание они и на
графические обозначения будущих объектов.
По их
мнению, они некорректны. Активисты настроены решительно.
Если потребуется, будем добиваться отмены генплана, заявили общественники.
Евгений Бирюков, бывший главный архитектор Владимирской области: «Здесь нет перечня объектов зелёного строительства, которые должны появится, есть что-то такое опять общее - в пойме реки Клязьма 142 гектара - что это такое, что там за объекты? В какой степени они удовлетворяют потребности горожан, насколько они соответствуют нормативам? Ничего на эту тему нет».
Екатерина
Таманова, Максим Котов