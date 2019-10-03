Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала апофеозом беспринципности сообщения о высадке российского спецназа на Шпицбергене. Это были действительно массированные антироссийские вбросы, - сказала она во время брифинга.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "апофеозом беспринципности" информацию о высадке российского спецназа на Шпицбергене. Трансляцию брифинга вел телеканал "Россия 24". По ее словам, это были массированные антироссийские вбросы.Кроме того, Захарова сказала, что подобные сообщения – это отход не только от профессиональной этики, "но вообще от профессиональных норм журналистики".Захарова не исключила, что эти публикации были приурочены к мероприятиям, посвященным 75-летию освобождения бойцами Красной армии Северной Норвегии.Ранее портал Aldrimer.no сообщил, что на Шпицбергене появились российские спецназовцы, а на материковой части Норвегии — разведчики в гражданской одежде. МИД РФ эту информацию опроверг, назвав грубой провокацией.