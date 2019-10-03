Наставник миланского Интера Антонио Конте после гостевого поражения в матче 2-го тура Лиги чемпионов с испанской Барселоной (1:2) отметил, что его команда выглядела не хуже каталонцев. Будем искать позитив в поражении, - философски заключил тренер.

Наставник миланского "Интера" Антонио Конте после гостевого поражения в матче 2-го тура Лиги чемпионов с испанской "Барселоной" (1:2) отметил, что его команда выглядела не хуже каталонцев. "Будем искать позитив в поражении", — философски заключил тренер."Я думаю, что мы заслуживали намного больше сегодня вечером, — цитирует Конте официальный сайт УЕФА. – Но мы доставляли проблемы великой команде, каковой является "Барселона", в течение долгого времени. Возможно, у некоторых наших игроков было меньше сил во втором тайме, потому что мы недавно играли несколько матчей подряд"."Что остается после столь обидного поражения? Изо всех сил пытаюсь найти позитив после проигрыша, потому что мне больно, когда мы уступаем. Думаю, что разница во владении мячом имела место только потому, что мы играли в более прямолинейный футбол, нежели они. Пытались задавить их своим темпом", – сказал Конте.