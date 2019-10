В США бездомная россиянка, певшая в метро, получила работу благодаря полицейскому, записавшему ее на видео. Ролик, в котором 52-летняя женщина исполняет арию из оперы Джанни Скикки итальянского композитора Джакомо Пуччини, был размещен в Twitter на страничке полиции Лос-Анджелеса.

В США бездомная россиянка, певшая в метро, получила работу благодаря полицейскому, записавшему ее на видео. Ролик, в котором 52-летняя женщина исполняет арию из оперы "Джанни Скикки" итальянского композитора Джакомо Пуччини, был размещен в Twitter на страничке полиции Лос-Анджелеса.Когда уличная певица Эмили Замурка увидела, что офицер полиции ее снимает, она испугалась и попросила никуда не выкладывать запись. Однако мужчина сделал по-своему, и видео быстро разошлось по Сети, набрав уже почти миллион просмотров.4 million people call LA home. 4 million stories. 4 million voices...sometimes you just have to stop and listen to one, to hear something beautiful. pic.twitter.com/VzlmA0c6jX— LAPD HQ (@LAPDHQ) September 27, 2019После этого, по данным газеты Los Angeles Times, женщина получила первое предложение о работе — ей предложили спеть на открытии квартала Маленькая Италия. А затем, как пишет издание TMZ, сотрудничество ей предложил известный продюсер и композитор Джоэль Даймонд, дважды номинированный на премию "Грэмми". По его словам, он собирается записать с ней новый хит.Сама Эмили Замурка рассказала, что эмигрировала в США в начале 1990-х годов. Сначала она работала в доме престарелых и ресторанах в Миссури, потом давала уроки игры на фортепиано в церкви в штате Вашингтон. Однако затем из-за проблем со здоровьем и финансовых трудностей оказалась на улице. По словам женщины, петь она научилась, подражая оперным певцам.