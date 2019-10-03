Владимирцы вновь обсудят генплан развития города. Его представят сегодня в областном доме молодежи на Дзержинского, 5. Здесь пройдет круглый стол.

Владимирцы вновь обсудят генплан развития города. Его представят сегодня в областном доме молодежи на Дзержинского, 5. Здесь пройдет круглый стол.Напомним, генплан уже был утверждён советом народных депутатов, но в него ещё можно вносить изменения. На заседании комитета по архитектуре и строительству, где разработчики представляли план развития областного центра, больше всего вопросов возникло двум зеленым зонам - восьми гектарам бывших полей совхоза Вышка и заброшенным садам у Белого дома. Новое обсуждение инициировали активисты в защиту парков от застройки. Приглашены представители администрации области, законодательного собрания, общественной палаты, архитекторы. Мероприятие открытое, все желающие могут высказать свое мнение. Начало в 14 часов. Будут ли снова перекраивать генплан - расскажем в наших следующих выпусках.