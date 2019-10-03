Мотоциклист, по вине которого во Владимире на улице Гагарина погибла женщина, написал явку с повинной. О деталях сегодня рассказали в ГИБДД.

Мотоциклист, по вине которого во Владимире на улице Гагарина погибла женщина, написал явку с повинной. О деталях сегодня рассказали в ГИБДД. Но эта дорога по-прежнему - территория риска.Шокирующие кадры. На полной скорости водитель мотоцикла насмерть сбивает пожилую женщину. Дорогу она переходила в неположенном месте. Сам лихач даже не остановился. На его след вышли не сразу. Позади - большая работа. Пришлось привлекать даже"любителей высоких скоростей".АлександрНикифоров, начальник отдела ГИБДД УМВД России по Владимирской области: "В рамках розыскных мероприятий было просмотрено более 40 часов видеозаписей с камер видеонаблюдения на территории города по путям его проезда, были совместно со средствами массовой информации установлены свидетели, также была проведена работа с мотосообществом".Виновнику аварии - жителю Владимира - 21 год. В полицию он, понимая неизбежность, всё-таки пришёл сам. Написал явку с повинной. "Уважения" к правилам, судя по всему, мало. За 3 года водительского стажа - за рулём авто он совершил 8 правонарушений. Из них 4 раза штрафовали за тонировку. По факту ДТП с трагическим исходом возбуждено уголовное дело. Мотоциклисту - сейчас он - под подпиской о невыезде - грозит до 12 лет лишения свободы. Начальник отдела ГИБДД Александр Никифоров подчёркивает: поведение питбайкеров - "головная боль". Кстати, проезд мотоциклов по центру города вообще запрещён. Только за этот год во Владимире к административной ответственностипривлекли свыше шестисот мотоциклистов. В том числе ивладельцев питбайков - мотоциклов кроссовых.АлександрНикифоров, начальник отдела ГИБДД УМВД России по Владимирской области: "Данное транспортное средство- оно не подлежит регистрации. На него не требуется специального права управления.Это определённая наша проблема, которую мы решаем в нашем городе, особенно в центральной части города, в сезон, когда он появляются, мы стараемся с ними работать".А что с безопасностью на улице Гагарина? Несмотря на отсутствие зебры на участке, где произошла трагедия, отважные владимирцы то и дело переходят, а чаще перебегают дорогу. В одиночку, или же массово. За время работы на Гагарина наша камера зафиксировала почти 2 десятка таких случаев. Рисковала сегодня и Алевтина Алексеевна. Говорит, "так получилось". По её мнению, "официальный переход" здесь необходим.Для нас нужен, очень нужен. Мне тяжело туда идти.За переход на этом участке - и другие владимирцы.Здесь опасно переходить, но люди переходят. Спускаться вниз далеко, подниматься вверх неудобно. А здесь такое место - исторически здесь был проход. И зачем его убрали, совершенно непонятно. Я считаю, надо обратиться к властям, чтобы здесь вернули этот пешеходный переход.Посмотрите, куда нам надо идти снашими ножками. Безобразие! Ничего не думают о людях.Ну надо переход здесь делать. Ноги бы если бы не были больные, мы бы не нарушали.В ГИБДД замечают: ограждения на Гагарина - частичные. В ближайшее время Госавтоинспекцияпланирует написать письмо в мэрию с просьбой установить здесь дополнительные барьеры. Чтобы не допустить выхода людей на проезжую часть.Ещё один участок, который вызывает тревогу - пересечение улицы Гагарина с Большой Московской. Здесь, в октябре прошлого года водитель иномарки, проехав "зебру", не справился с управлением, сбил мужчину, и врезался в колонну Торговых рядов. Пострадавший позже скончался в больнице. Появится ли ограждение здесь?В ГИБДД поясняют: этот переход - регулируемый. И в соответствии с госстандартами, здесь также должны быть ограждения. Это напрямую вопрос безопасности.Мария Платанюк, Александр Парфёнов "Вести-Владимир"