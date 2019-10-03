Сегодня состоялось их торжественное открытие.

Сегодня состоялось их торжественное открытие.Анна Леонтьева, жительница г. Владимира: "Часы же висели всегда, а потом их сняли. Было не то, что неприятно, но как-то не по себе. Что это такое? Жизнь идет, а часов нет."Часы висели здесь тридцать лет назад, но затем их сняли. Совет ветеранов предложил восстановить часы, чтобы люди, спешащие на автобус или поезд знали, сколько минут до отправления. Новые часы заказали из Санкт-Петербурга, их стоимость - 100 тысяч рублей. Устройство может работать при сильном морозе, до минус тридцати, и аномальной жаре - в 50 градусов. Циферблат оснащен подсветкой, а часовой механизм настраиваются через GPS-навигатор, поэтому время всегда будет точным, обещает глава города Ольга Деева.Ольга Деева, глава города Владимир: "Они современные, совершенные, для того, чтобы они могли работать в любую погоду, для того, чтобы не надо было туда лазить постоянно, чтобы что-то подкручивать. Использованы новые технологии, чтобы часы, уличные, работали постоянно."