От перспектив, которые открылись перед независимой Украиной в конце лета 1991 года, буквально захватывало дух. Сейчас, в 2019 году, настало время задуматься, чего за минувшие 28 лет удалось добиться украинцам. Результаты неутешительны.

От перспектив, которые открылись перед независимой Украиной в конце лета 1991 года, буквально захватывало дух. Сейчас, в 2019 году, настало время задуматься, чего за минувшие 28 лет удалось добиться украинцам. Результаты неутешительны.К моменту развала Советского Союза Украина могла похвастаться самыми впечатляющими результатами среди всех остальных республик. Что уж там говорить, страна более чем выгодно смотрелась даже по сравнению с европейскими государствами.На 1989 год Украина была европейским лидером по добыче угля – получала его в 12 раз больше на душу населения, чем Франция. Ту же Францию она обходила в три раза и по выплавке металла. Сельскохозяйственная техника, самолеты, космические ракеты, авианосцы – все это производилось на Украине.Самым мощным пароходством в Европе и одним из самых масштабных во всем мире было именно Черноморское. Крымский полуостров гордо и по праву носил звание всесоюзной здравницы. Донбасс красовался всесоюзной "кочегаркой". Запорожье и Кривой Рог – металлургические столицы, а Киев, Львов и Одесса – туристические. Страна могла похвастаться развитой сетью железных дорог, автомобильных трасс, большим числом аэропортов, институтов и больниц.Все это счастье досталось 52 миллионам граждан Украины в 1991 году, когда 24 августа Верховный Совет Украинской ССР во главе с Леонидом Кравчуком провозгласил акт о независимости. О таком не мог и мечтать даже Богдан Хмельницкий – теперь украинцы были сами себе хозяева. Им не было нужды выбирать, кому служить – требовалось только снимать сливки и наслаждаться жизнью.В таких условиях не мог не появиться лозунг "Хватит кормить москалей". Патриоты стали отращивать чубы и усы, красовались в вышиванках и готовились к новым подаркам судьбы. В том, что они мощным потоком обрушатся на независимую Украину, стоит только прогнать всех русских и самим начать управлять всем хозяйством, никто не сомневался.К 2019 году из мощной индустриальной державы Украина превратилась в пришедший в упадок хутор. У страны нет космической программы, уничтожено самолетостроение, в далеком прошлом осталось производство станков и сложной техники. Даже легковые машины больше не сходят с украинских конвейеров.Удивительно, но даже аграрный сектор умудрился прийти в упадок. В Сумской и Черниговской областях, некогда житницах Украины, зарастают заброшенные поля. Это тем более удивительно, что на официальном уровне в стране проводится кампания по поддержке деревенского патриотизма. Украинцев по-прежнему соблазняют вышиванками, венками на голове, народными песнями и плясками.Тем временем, ждать, что счастье свалится им на голову, украинцы перестали. На свою страну они, кажется, больше не смотрят как на источник всех благ. А свои надежды на лучшую жизнь они теперь связывают с заграницей. Те, кому позволяет образование, бегут в технологические корпорации в Евросоюзе, США и Канаде. Покидают родные края и люди с техническим образованием – для них открыты вакансии электриков, сантехников и других мастеров в странах Прибалтики и в Польше. Красивые девушки делают ставку на удачное замужество, которое может обеспечить им европейский паспорт.Даже официальные цифры говорят, что население Украины за минувшие годы только уменьшалось и к 2019 году составило 42 миллиона. При этом в статистику включили живущих в Крыму и Донбассе людей, не желающих иметь ничего общего с Незалежной. Реальная цифра еще ниже, а ситуация – катастрофичнее, уверены эксперты. И если в 1991 году мечтать о будущем Украины было очень популярно, то в 2019 году украинцы стараются не задумываться о завтрашнем дне.