Известный блогер Лена Миро считает, что светская львица заработала себе репутацию не дуры, так как ранее чаще молчала, чем говорила. Теперь же, открыв рот, экс-супруга Федора Бондарчука рискует прослыть, мягко говоря, глупой.

Известный блогер Лена Миросчитает, что светская львица заработала себе репутацию не дуры, так как ранеечаще молчала, чем говорила. Теперь же, открыв рот, экс-супруга Федора Бондарчукарискует прослыть, мягко говоря, глупой.Обозревательницанабросилась на светскую львицу после публикации заявления последней в прессе.Светлана Бондарчук прокомментировала венчание телеведущей Ксении Собчак и режиссераКонстантина Богомолова. Бывшая жена Федора Бондарчука была в числе приглашенныхна пышное торжество знаменитостей."Те, кто обвиняет Костюи Ксюшу в неискренности, ошибаются. Достаточно было увидеть их тогда - тихих,трогательных, целомудренных, и сомнения отпали бы сами собой. Я никогда невидела Ксению и Костю такими сияюще-красивыми. Здесь не было никакого фарса", -процитировала Светлану Бондарчук Миро в своем ЖЖ.Лена Миро не может взятьв толк, как у светской львицы повернулся язык назвать вакханалию под названием: "СвадьбаСобчак и Богомолова" чем-то целомудренным. Обозревательница напомнила, что в ЗАГСжених и невеста приехали на катафалке, а на банкете, который состоялся сразупосле венчания в храме, новобрачная устроила эротический перфоманс под песню"Войди в меня". Блогер подчеркнула, что все это безобразиевидела собственными глазами."Что это? Слабоумие,которое накрыло облезлую бабушку в период менопаузы, или искаженное восприятиереальности, так свойственное черным дырам нашей светской тусовки подлецов и ихшлюх?" – раскритиковала обозревательница.Напоследок Лена Мирозадалась вопросом, почему американские звезды борются с проблемами экологии и говорято правах животных, в то время как наши знаменитости употребляют наркотики, пьюталкоголь, выкладывают обнаженные фото в соцсетях, а также "несут умственно-отсталую, чванливую чушь".