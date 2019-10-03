Известный блогер Лена Миро
считает, что светская львица заработала себе репутацию не дуры, так как ранее
чаще молчала, чем говорила. Теперь же, открыв рот, экс-супруга Федора Бондарчука
рискует прослыть, мягко говоря, глупой.
Известный блогер Лена Миро
считает, что светская львица заработала себе репутацию не дуры, так как ранее
чаще молчала, чем говорила. Теперь же, открыв рот, экс-супруга Федора Бондарчука
рискует прослыть, мягко говоря, глупой.
Обозревательница
набросилась на светскую львицу после публикации заявления последней в прессе.
Светлана Бондарчук прокомментировала венчание телеведущей Ксении Собчак и режиссера
Константина Богомолова. Бывшая жена Федора Бондарчука была в числе приглашенных
на пышное торжество знаменитостей.
"Те, кто обвиняет Костю
и Ксюшу в неискренности, ошибаются. Достаточно было увидеть их тогда - тихих,
трогательных, целомудренных, и сомнения отпали бы сами собой. Я никогда не
видела Ксению и Костю такими сияюще-красивыми. Здесь не было никакого фарса", -
процитировала Светлану Бондарчук Миро в своем ЖЖ.
Лена Миро не может взять
в толк, как у светской львицы повернулся язык назвать вакханалию под названием: "Свадьба
Собчак и Богомолова" чем-то целомудренным. Обозревательница напомнила, что в ЗАГС
жених и невеста приехали на катафалке, а на банкете, который состоялся сразу
после венчания в храме, новобрачная устроила эротический перфоманс под песню
"Войди в меня". Блогер подчеркнула, что все это безобразие
видела собственными глазами.
"Что это? Слабоумие,
которое накрыло облезлую бабушку в период менопаузы, или искаженное восприятие
реальности, так свойственное черным дырам нашей светской тусовки подлецов и их
шлюх?" – раскритиковала обозревательница.
Напоследок Лена Миро
задалась вопросом, почему американские звезды борются с проблемами экологии и говорят
о правах животных, в то время как наши знаменитости употребляют наркотики, пьют
алкоголь, выкладывают обнаженные фото в соцсетях, а также "несут умственно-отсталую, чванливую чушь".