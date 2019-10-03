Тренерский штаб московского ЦСКА определился со стартовым составом на матч второго тура группового этапа Лиги Европы против испанского Эспаньола. Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Никола Влашич и Федор Чалов с первых минут появятся на поле армейского стадиона.

Тренерский штаб московского ЦСКА определился со стартовым составом на матч второго тура группового этапа Лиги Европы против испанского "Эспаньола". Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Никола Влашич и Федор Чалов с первых минут появятся на поле армейского стадиона.Вместе с ними в стартовый состав попали Звонимир Шарлия, Игорь Дивеев, Хердур Магнуссон, Константин Кучаев, Ильзат Ахметров, Кристиян Бистрович и Арнор Сигурдссон, сообщает пресс-служба красно-синих.Матч между ЦСКА и "Эспаньолом" состоится 3 октября. Игра начнется в 19:55 по московскому времени.