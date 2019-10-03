Телеведущая Дана Борисова впервые вышла в свет вместе с дочерью после жуткого скандала. Они вместе посетили премьеру одного фильма.

Телеведущая Дана Борисова впервые вышла в свет вместе с дочерью после жуткого скандала. Они вместе посетили премьеру одного фильма.Первый показ уже нашумевшего фильма Вуди Аллена "Дождливый день в Нью-Йорке" состоялся в кинотеатре галерей "Времена года". Знаменитый режиссер собрал в касте потрясающую звездную компанию: Селену Гомес, Джуд Лоу, Эль Фаннинг, Ребекку Хол и многих других.Разумеется, российские селебрити не смогли пройти знаменательное культурное событие стороной. Так на премьеру явилась Дана Борисова со своей 12-летней дочерью Полиной. Семья выглядела счастливой и было похоже, то между двумя родным людьми царит полная идиллия. Вероятно, мама с дочкой все-таки пришли к соглашению после яркого семейного скандала.По крайней мере, теперь дамы активно делятся совместными фото в социальных сетях, хотя не так давно сообщалось, что Полина заблокировала звездную мать в своем "Инстаграме". Кроме того, в интернете ходили слухи, что за неприличное поведение в школе и снижение успеваемости, Дана серьезно наказала Полину, а позже выгнала ее из дома.Девочке пришлось какое-то время прожить у своего папы – Максима Аксенова. Неизвестно, как именно потом состоялось примирение мамы с дочкой, но теперь, похоже, все пришло в норму."Вчера ходили с @danaborisova_official на премьеру фильма Вуди Аллена "Дождливый день в Нью Йорке" ☔️Раздавали с мамой интервью, фотографировались на пресс -поле 😎,угощались фуршетом 🍕🧀,ну и ,конечно,ФИЛЬМ ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛСЯ (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – Прим.ред.)", – написала под опубликованным фото дочь Борисовой.У Даны в микроблоге тоже можно найти фото с мероприятия. Правда, женщина оказалась куда менее красноречивой. Она лишь указала, где они побывали с Полиной и рассказала о том, что в скором времени встретиться со своими поклонниками в эфире шоу "Звезды сошлись" на телеканале НТВ.