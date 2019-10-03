Он считает, что у случившегося есть несколько возможных причины

Причины поведения подростка, 2-го октября, ворвавшегося в школу с топором, прокомментировал Уполномоченный по правам ребенка по Владимирской области Геннадий Прохорычев.Напомним, восьмиклассник одной из владимирских школ . Войдя в здание, он достал его и вел себя агрессивно по отношению к другим ученикам. Подростка задержала охрана школы. В течение всего дня с ним работали эксперты, выясняющие причины такого поведения.Геннадий Прохорычев считает, что прежде всего виновато общество, якобы, ребенок поддавался травле со стороны одноклассников, с которыми и хотел поквитаться:«Современное общество очень агрессивно. То, что происходит в мире взрослых, обязательно перетекает в мир детей. Они не могут быть оторваны от мира, поэтому все, что происходит вокруг них, они переносят на своих ровесников. К сожалению, у нас в области, да и вообще в России, мало уделяется времени для работы с девиантным поведением. Классный руководитель должен был видеть моменты отклонения в поведении подростка. Но почему-то упустил их».