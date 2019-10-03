Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала об очередном наглом демарше, который устроили дипломаты США в отношении своих российских коллег. Члены еще одной делегации из России не смогли принять участие в международном мероприятии, проходящем на американской земле, поскольку не смогли получить визы.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала об очередном наглом демарше, который устроили дипломаты США в отношении своих российских коллег. Члены еще одной делегации из России не смогли принять участие в международном мероприятии, проходящем на американской земле, поскольку не смогли получить визы.Представители России и США должны были встретиться на форуме "Диалог Форт-Росс" в Калифорнии для того, чтобы обсудить двусторонние отношения между своими государствами. Этот процесс, однако, оказался серьезно осложнен.Очередной наглый беспардонный выпад позволили себе американские дипломаты – они отказались выдавать визы членам делегации из России. ПРимечательно, что российских дипломатов отказались пускать на мероприятие, которое проводится на месте крепости русских первопроходцев, находившейся там с 1812 по 1841 годы.Впрочем, этот случай далеко не единичный. "Практика затягивания выдачи российским делегациям американских виз и даже прямого отказа в выдаче виз приобрела широкий и, к сожалению, регулярный характер", – цитирует "Интерфакс" официального представителя Министерства иностранных дел России Марию Захарову.Ранее американский демарш не позволил присутствовать в полном составе делегации из России на Генеральной ассамблее ООН. При этом американская сторона попыталась оправдаться. Бывший посол США в Москве Джон Хантсман попытался переложить часть ответственности на Россию."Почему Хантсман говорит, что визовых проблемы существуют у обеих сторон? Она целиком и полностью сформирована США, просто иногда Вашингтону приходится пожинать плоды своей политики", – цитирует Марию Захарову.Она отметила, что проблемы с въездом в США испытывают не только официальные лица из России, но также представители деловых кругов страны, общественные деятели и даже простые туристы. "Чтобы получить добропорядочным гражданам визу, нужно потратить на это до года ожидания, потом собеседование, притом оплата визовых услуг происходит вовремя", – отметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.При этом с другими странами у России подобных сложностей не возникает. Поэтому попытка обвинить в постоянных американских демаршах российскую сторону обречена на провал.