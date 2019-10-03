Три часа утром 3 октября сотрудники ГИБДД гонялись по Москве за BMW 25-летнего сына вице-президента МТС Алана Ибрагимова. Когда полицейские, наконец, поймали нарушителя ПДД, он забаррикадировался в авто, так что взламывать дверь пришлось кувалдой. В салоне нашли наркотики и оружие.

Три часа – с 7 до 10 часов утра 3 октября сотрудники ГИБДД гонялись по Москве за BMW 25-летнего сына вице-президента МТС Алана Ибрагимова. Когда полицейские, наконец, поймали нарушителя ПДД, который, предположительно, был в состоянии наркотического опьянения, он забаррикадировался в салоне и отказался выходить.В автомобиле также находился приятель Ибрагимова. Взламывать BMW сына топ-менеджера МТС пришлось кувалдой.Как сообщает LifeShot, в салоне авто были обнаружены два пакетика кокаина, гашиш, пистолет-пугач и патроны.Водителя и его пассажира отвезли сдавать анализы.По сведениям СМИ, за Аланом Ибрагимовым числится больше 20 нарушений ПДД и неоплаченных штрафов на 73 тысячи рублей.