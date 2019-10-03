В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов дортмундская Боруссия на поле Синобо Стэдиум в чешской Праге обыграла местную команду Славия со счетом 2:0.

В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов дортмундская "Боруссия" на поле "Синобо Стэдиум" в чешской Праге обыграла местную команду "Славия" со счетом 2:0.У победителей встречи дубль оформил марокканский защитник Ашраф Хакими, забивший на 35-й и 89-й минутах. Две голевые передачи на свой счет записал немецкий хавбек Юлиан Брандт."Боруссия" с четырьмя очками вышла в лидеры группы F, а "Славия" расположилась на четвертой строчке, имея в активе на три очка меньше. В параллельном матче квартета испанская "Барселона" сыграет с итальянским "Интером".