К сделке по Brexit и гибкости призвал Брюссель премьер Великобритании Борис Джонсон. Он заявил, что у Лондона есть новый план. Борис Джонсон ради выхода из Евросоюза намерен провести две границы в Северной Ирландии. Одна регуляторная - между Северной Ирландией и остальной Великобританией, а вторая - таможенная. Она пройдет между Северной Ирландией и Республикой Ирландия.

К сделке по Brexit и гибкости призвал Брюссель премьер Великобритании Борис Джонсон. Он заявил, что у Лондона есть новый план. Борис Джонсон ради выхода из Евросоюза намерен провести две границы в Северной Ирландии. Одна регуляторная — между Северной Ирландией и остальной Великобританией, а вторая — таможенная. Она пройдет между Северной Ирландией и Республикой Ирландия.На четыре года после 31 декабря 2020 года, как гласит новый план Джонсона, Северная Ирландия останется в едином евросоюзовском рынке, но покинет таможенный союз ЕС. А затем североирландский парламент в 2025 году примет решение, продолжать ли ему такой формат отношений с ЕС или нет, сообщает ТАСС. Борис Джонсон пояснил, что ни на самой границе между Ирландией и Северной Ирландии, ни вблизи нее не будет никакой инфраструктуры или необходимости проверок. Все таможенные формальности будут улаживаться электронным образом в том случае, когда это будет необходимо на территории экспортных предприятий или на других этапах товарных поставок."Мы демонстрируем огромную гибкость", — подчеркнул 55-летний премьер Великобритании.Брюссель с изрядной долей скепсиса неоднократно отзывался об идее электронного таможенного контроля. В Евросоюзе подчеркивали, что эффективно действующих технологий в этой области пока просто нет. Но на новый план Джонсона Брюссель пока не отреагировал.У Джонсона есть сильная оппозиция и на британских островах. Поскольку план Джонсона "безответственный, несерьезный и нерабочий", способный только навредить бизнесу в Северной Ирландии, то его отказался поддержать лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин.Джонсон никогда не получит разрешения на этот план от Шотландии, заявил лидер фракции Шотландской национальной партии (ШНП) в Палате общин Иэн Блэкфорд.Лондон должен был выйти из ЕС 29 марта 2019 года, спустя два года после письменного уведомления о выходе из Евросоюза. Однако Палата общин британского парламента трижды отклонила текст достигнутого между правительством Терезы Мэй и Брюсселем. Выход Соединенного Королевства из Евросоюза сначала был перенесен на апрель-май, а затем на 31 октября. Из-за этого Тереза Мэй была вынуждена подать в отставку.Борис Джонсон добавил, что если соседи Соединенного Королевства на континенте не проявят достаточного интереса к новому плану, то Лондон будет вынужден покинуть Евросоюз 31 октября 2019 года без сделки. Деловая активность в Великобритании на фоне ожидания выхода Лондона из ЕС снижается. Также до уровня 2013 года упал индекс деловой активности в еврозоне.