Нападающий петербургского Зенита Артем Дзюба поделился впечатлениями от победы над португальской Бенфикой (3:1) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба поделился впечатлениями от победы над португальской "Бенфикой" (3:1) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов."Бенфика" – команда, прекрасно работающая с мячом. Прекрасно понимаем, что она особенно сильна дома. Сегодня борьба шла на каждом участке поля с первых минут, – приводит слова Дзюбы пресс-служба "Зенита". – Португальцы и испанцы не очень любят, когда с ними играют жестко. Мы очень удачно забили в прессинге, плюс повезло с автоголом. В этот вечер все складывалось в нашу пользу".Напомним, "Зенит" и "Лион" с четырьмя очками лидируют в группе G, "РБ Лейпциг" (3 очка) расположился на третьей строчке, а "Бенфика" (0) – на четвертой. В третьем туре Лиги чемпионов петербуржцы 23 октября на выезде сыграют с "быками" из Лейпцига, а португальцы в тот же день примут "львов" из Франции.