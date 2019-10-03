В Туве нашли потерявшегося 12-летнего мальчика, который пять дней блуждал по тайге. Ребенок сильно истощен и пострадал от переохлаждения, сейчас его госпитализировали в больницу Кызыла. На поиски были брошены 150 человек, в том числе кинологи, которые и нашли мальчика в пяти километрах от дома.

В Туве нашли потерявшегося 12-летнего мальчика, который пять дней блуждал по тайге. Ребенок сильно истощен и пострадал от переохлаждения, сейчас его госпитализировали в больницу Кызыла. На поиски были брошены 150 человек, в том числе кинологи, которые и нашли мальчика в пяти километрах от дома. По словам родственников, мальчик собирал с ними орехи, потом вызвался сам дойти до дома, но сбился с пути.Найденного мальчика доставляют в Кызыл на борту санавиации. Почти пять суток он провел в тайге совсем один. Температуры там стоят уже ниже нуля, к тому же там выпал снег. Толщина снежного покрова составляет около 10 сантиметров. И все это время парень выживал в тайге совсем один.12-летний мальчик пропал 29 сентября — отправился в лес за кедровыми орехами и отбился от группы взрослых по пути от охотничьей стоянки в родное село (их разделяют больше 20 километров глухой тайги). Нашли мальчика только сегодня с признаками обморожения. Ночью в тайге — 10-градусный мороз."При осмотре у ребенка была выявлена повышенная температура, давление в норме. Диагноз — общее переохлаждение и, возможно, обморожение обеих стоп", — сообщила врач скорой помощи Саида Шожап.К поискам мальчика подключилась полиция, сотрудники Следственного комитета, спасатели — больше 150 человек, служебные собаки и квадрокоптеры. Ребенка нашли обессилевшим и спящим под лиственницей в пяти километрах от охотничьей избушки."Я все эти четыре дня не спал, участвовал в поиске, — рассказал отец потерявшегося мальчика Аржаан Кол. – И даже когда его нашли, все равно было не спокойно. Только сейчас на душе стало легче".Все это время мальчик питался кедровыми орехами и ягодами, жег костер и сумел выжить один в лесу. "Мой брат с раннего детства ходил с отцом в Тайгу. Лес он знает", — говорит его брат.Ребенка доставили в республиканскую больницу города Кызыла, врачи называют его состояние стабильно тяжелым. Однако подчеркивают, что он нуждается в дополнительном обследовании. Сейчас ребенку оказывают и психологическую помощь, так как он сильно напуган. Но на вопрос о самочувствии отвечает: "Нормально"."В данный момент мальчик госпитализируется в отделение реанимации и интенсивной терапии для динамического наблюдения", — сообщил врач-хирург Алексей Куулар. Главную угрозу для здоровья ребенка сейчас представляет воспаление легких, которое сопровождает переохлаждение.