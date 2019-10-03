Вся жизнь певицы Азизы тесно связано с семьей Тальковых. В 1991 году на нее спустили всех собак после убийства Игоря Талькова, Потом она стала крестной матерью внуку певца. А сегодня у нее разгорелась война с сыном артиста. Конфликт случился из-за того, что недавно Азиза на телепрограмме рассказала, как Тальков-старший хотел ее познакомить с авторитетов и повез на встречу. А когда та отказалась, бросил ее ночью в лесу одну. Теперь Тальков-младший решил подать на нее в суд за клевету.

Вся жизнь певицы Азизы тесно связано с семьей Тальковых. В 1991 году на нее спустили всех собак после убийства Игоря Талькова, Потом она стала крестной матерью внуку певца. А сегодня у нее разгорелась война с сыном артиста. Конфликт случился из-за того, что недавно Азиза на телепрограмме рассказала, как Тальков-старший хотел ее познакомить с авторитетов и повез на встречу. А когда та отказалась, бросил ее ночью в лесу одну. Теперь Тальков-младший решил подать на нее в суд за клевету."В прошлом году я первая пришла в органы, когда возобновили расследование убийства Игоря Талькова – старшего, – уверяет Азиза. – Если надо будет, подключу адвокатов. Хотя, с другой стороны, если я говорю правду, зачем мне они? Я не считаю себя виноватой".Она искренне желает добра Игорю Талькову-младшему, только тот этого не ценит.... "В последнее время стал несколько странно себя вести. Говорит: "Я дал Азизе шанс стать человеком". То есть не мои мама-педагог с папой-композитором, прошедшим войну, сделали меня человеком? – врезала Талькову возмущенная певица. – Он говорит, что в его лице от меня отвернулся последний свет. А что, миллионы людей, которые любят меня и слушают мои песни, мои друзья и коллеги – это тьма?"Азиза является крестной мамой сына Талькова-младшего. Это красиво и символично! Но данное обстоятельство в последнее время стало очень тяготить Игоря. "Он сказал: "Азиза, нигде не говори больше, что ты крестная! У меня несколько поменялось отношение к религии".Более того, Тальков решил раскрестить мальчика! "Я слышала об этом. Но это не по-божески, не по-христиански. Он может хоть сто раз раскрещивать Святика, но мне это не помешает считать его своим крестником. Я как молилась за него, так и буду продолжать", – цитирует АзизуНапомним,на концерте, проходившем 6 октября 1991 года в Санкт-Петербурге во Дворце спорта "Юбилейный", произошел конфликт охранника Азизы Игоря Малахова и Игоря Талькова. В результате перестрелки певец погиб. В ноябре 2018 года Следственный комитет России возобновил расследование этого резонансного убийства.