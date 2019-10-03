Полузащитник национальной команды России и московского Спартака Роман Зобнин не смог закончить клубную тренировку из-за мышечной травмы. Об этом сообщила пресс-служба красно-белых.

Полузащитник национальной команды России и московского "Спартака" Роман Зобнин не смог закончить клубную тренировку из-за мышечной травмы. Об этом сообщила пресс-служба красно-белых."К сожалению, в заключительной части занятия мышечное повреждение получил Роман Зобнин. Сроки восстановления вице-капитана команды станут ясны после дополнительного обследования", – сообщает официальный сайт "Спартака".Напомним, что ранее Зобнин получил приглашение в российскую сборную на игры отборочного раунда чемпионата Европы-2020 против команд Кипра и Шотландии.