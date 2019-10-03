Полиция возбудила уголовное дело по статье Мошенничество в особо крупном размере после обращения москвички, которая пожаловалась, что за оказание оккультных услуг мошенница выманила у нее 2 миллиона рублей. Пострадавшей оказалась олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова.

В столичном полицейском главке подтвердили факт возбуждения уголовного дела по статье "Мошенничество в особо крупном размере" после обращения 23-летней москвички, которая пожаловалась, что за оказание оккультных услуг мошенница выманила у нее 2 миллиона рублей.Пострадавшей от действий аферистки оказалась олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова, передает ТАСС.В своем обращении в полицию она сообщила, что нашла объявление в соцсети и решила воспользоваться им для решения проблем личного характера.Источник в правоохранительных органах сообщил, что пострадавшая со своего телефона написала сообщение на номер, указанный в объявлении. Ей ответила женщина, которая представилась Ольгой, и пообещала дистанционно решить возникшие проблемы.Фигуристка перевела неизвестной женщине 2 миллиона рублей, но затем мошенница перестала выходить на связь, и пострадавшая обратилась с заявлением в полицию.