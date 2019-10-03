Вооруженный ножом мужчина, зарезавший четырех стражей порядка в полицейском участке в центре Парижа, был застрелен на месте преступления.

Вооруженный ножом мужчина, зарезавший четырех стражей порядка в полицейском участке в центре Парижа, был застрелен на месте преступления, сообщает BFMTV. Один из полицейских прошил преступника автоматной очередью.По последним данным, подозреваемый 20 лет проработал инженером в разведывательном управлении префектуры полиции на острове Сите и имел инвалидность — он был глухонемым.