В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов Зенит на поле домашней арены в Санкт-Петербурге обыграл португальскую Бенфику – 3:1.

В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов "Зенит" на поле домашней арены в Санкт-Петербурге обыграл португальскую "Бенфику" – 3:1.Счет в игре на 22-й минуте открыл форвард "сине-бело-голубых" Артем Дзюба. На 70-й минуте защитник гостей Рубен Диаш переправил мяч в свои ворота, после прострела Вячеслава Караваева.Через восемь минут Сердар Азмун переиграл вратаря и довел счет до разгромного. Точку в матче поставил нападающий "орлов" Рауль Де Томас, забивший за пять минут до конца основного времени.Стоит отметить, что полузащитник петербургской команды Магомед Оздоев записал на свой счет две результативные передачи.В параллельной игре группы G французский "Лион" на выезде переиграл немецкий "РБ Лейпциг" (2:0) благодаря голам Мемфиса Депая и Мартена Терье.Таким образом, "Зенит" и "Лион" с четырьмя очками лидируют в квартете, "РБ Лейпциг" (3 очка) расположился на третьей строчке, а "Бенфика" (0) – на четвертой. В третьем туре Лиги чемпионов петербуржцы 23 октября на выезде сыграют с "быками" из Лейпцига, а португальцы в тот же день примут "львов" из Франции.