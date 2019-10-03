О начале нового Майдана стали говорить многочисленные эксперты, глядя на реакцию радикально настроенной украинской общественности на подписание Киевом формулы Штайнмайера. Протесты против Владимира Зеленского и той политики, которую он согласился проводить в отношении Донбаса, могут закончиться уголовным разбирательством в отношении главы государства и его соратников.

О начале нового Майдана стали говорить многочисленные эксперты, глядя на реакцию радикально настроенной украинской общественности на подписание Киевом "формулы Штайнмайера". Протесты против Владимира Зеленского и той политики, которую он согласился проводить в отношении Донбаса, могут закончиться уголовным разбирательством в отношении главы государства и его соратников.Судя по реакции украинского общества на первые шаги для завершения гражданского конфликта на востоке страны, весьма заметная часть радикально настроенных националистов не ожидала окончания кровопролития. Новый Майдан стал собираться в Киеве против выполнения минских договоренностей.Протесты против Владимира Зеленского объединили разные политические силы. От лица недовольных,в частности, высказался бывший представитель Украины на переговорах в Минске Роман Бессмертный. В эфире телеканала "Прямой" он заявил о том, что подписание "формулы Штайнмайера" не имеет юридической силы.Материал дополняется.