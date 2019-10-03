О начале нового Майдана стали говорить многочисленные эксперты, глядя на реакцию радикально настроенной украинской общественности на подписание Киевом формулы Штайнмайера. Протесты против Владимира Зеленского и той политики, которую он согласился проводить в отношении Донбаса, могут закончиться уголовным разбирательством в отношении главы государства и его соратников.
О начале нового Майдана стали говорить многочисленные эксперты, глядя на реакцию радикально настроенной украинской общественности на подписание Киевом "формулы Штайнмайера". Протесты против Владимира Зеленского и той политики, которую он согласился проводить в отношении Донбаса, могут закончиться уголовным разбирательством в отношении главы государства и его соратников.
Судя по реакции украинского общества на первые шаги для завершения гражданского конфликта на востоке страны, весьма заметная часть радикально настроенных националистов не ожидала окончания кровопролития. Новый Майдан стал собираться в Киеве против выполнения минских договоренностей.
Протесты против Владимира Зеленского объединили разные политические силы. От лица недовольных,в частности, высказался бывший представитель Украины на переговорах в Минске Роман Бессмертный. В эфире телеканала "Прямой" он заявил о том, что подписание "формулы Штайнмайера" не имеет юридической силы.
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